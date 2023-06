Borse asiatiche miste, crolla l'Australia dopo rialzo tassi

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo una seduta debole di Wall Street.(indice S&P/ASX 200 a -1,20%), dopo che la banca centrale ha inaspettatamente aumentato i tassi di interesse al 4,10% e segnalato la possibilità di ulteriori inasprimenti del costo del denaro.Ennesimo aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,88%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario,perde lo 0,88% emostra un calo dello 0,80%.In moderato rialzo(+0,26%), in frazionale calo(-0,22%); il mercato diè chiuso per la Giornata della Memoria.Sul fronte macroeconomico, nel mese di aprile i si sono attestati a 303.076 yen, in diminuzione dello 0,5% in termini nominali e del 4,4% in termini reali rispetto all'anno precedente.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,17%.Il rendimento dell'tratta 0,43%, mentre il rendimento delè pari 2,71%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,8%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0%)01:50: Partite correnti (atteso 2.947 Mld ¥; preced. 2.278,1 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,2%; preced. -3,6%).