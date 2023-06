Coinbase affonda a Wall Street dopo la SEC

Coinbase Global

(Teleborsa) - Forte ribasso per, che tratta in perdita del 17,67% sui valori precedenti.A pesare sul titolo della maggiore piattaforma di trading di criptovalute americana, contribuiscono le accuse avanzate dalla Sec. Secondo la Consob statunitense, infatti, Coinbase avrebbe violato leggi che regolano il mercato dei prodotti finanziari.La mossa arriva all’indomani della causa intentata dalla stessa SEC a Binance , la maggior piattaforma del mondo, è stata accusata insieme all'affiliata BAM Trading Services e al loro fondatore, Changpeng Zhao, di una serie di violazioni della legge sui titoli.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,34 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 46,88. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 45,42.