ENAC, vertici a Belgrado per cooperazione con Autorità aviazione serba

(Teleborsa) -il Presidenteed il Direttore Generale, sono andatifirmato nel marzo 2023 tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e l’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica di Serbia.In occasione della visita, i vertici di ENAC hanno, guidata dal suo Direttore Generale, per un confronto sulle modalità per l'effettivo scambio di collaborazione e di informazioni tra le due autorità, finalizzato a promuovere il settore e la standardizzazione della sicurezza del volo."È importante dare concretezza a quanto sottoscritto nel protocollo d’intesa tra due Paesi come i nostri che si basano su una culturache ha molti tratti in comune, quella mediterranea", ha affermato il PresidenteAnche il Direttore Generaleha evidenziato la rilevanza della collaborazione per i due Paesi. "L’obiettivo comune - ha spiegato - è quello di armonizzare gli standard internazionali di riferimento del settore dell’aviazione a favore della sicurezza del volo e della crescita del trasporto aereo, oltre che quello di perseguire la digitalizzazione, la sostenibilità e i nuovi concetti di mobilità aerea avanzata integrata".