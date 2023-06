Energia, trasporti, digitale: Unione europea integra Ucraina nel Meccanismo per collegare l'Europa

(Teleborsa) -il Commissario per i trasporti Adina Valean e il vice primo ministro per il restauro dell'Ucraina e il ministro per le comunità, i territori e lo sviluppo delle infrastrutture Oleksandr Kubrakov, hanno firmato oggi a Lviv un accordo per associare, lo strumento finanziario dell’Unione Europea pensato per migliorare le reti europee nei settori deiQuesto accordo - spiega la Commissione in una nota -migliorando ulteriormente la connettività dell'Ucraina con i suoi vicini dell'UE. Sosterrà l'integrazione dell'Ucraina nel mercato unico dell'UE, promuoverà la crescita, l'occupazione e la competitività."L'Ucraina - si legge -In particolare,le autorità e le imprese ucraine potranno richiedere finanziamenti nell'ambito dei futuri bandi CEF sui trasporti nell'attuale periodo di programmazione (2021-2027). Il prossimo invito sarà lanciato nel settembre 2023. I criteri di ammissibilità per i paesi terzi si applicheranno come delineato nel ?regolamento sui trasporti transeuropei (TEN-T) – in questo contesto, viene data priorità alle azioni che rafforzano la connettività tra la rete centrale degli Stati membri Stati e la rete nei paesi terzi .Per quanto riguarda, i progetti infrastrutturali ucraini collegati con gli Stati membri dell'UE hanno già la possibilità di richiedere lo status di progetti di interesse reciproco (PMI) ai sensi delle norme UE rivedute per le infrastrutture energetichedel Meccanismo per collegare l'Europa ( CEF digitale ) fornisce sostegno a progetti di connettività di interesse comune, in particolare per le reti dorsali che collegano l'UE con i paesi terzi, in linea con la strategia Global Gateway , nonché per lo sviluppo di sistemi sicuri e infrastrutture ad alte prestazioni sicure e sostenibili , incluse le reti Gigabit e di quinta generazione (5G).