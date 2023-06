Fabrick, dopo Mastercard anche Reale Group entra nel capitale

Mastercard

(Teleborsa) - Dopo l'ingresso dinel capitale annunciato la settimana scorsa , arriva un, società attiva nel campo dell'Open Finance e controllata dal gruppo Sella. Ancheha deciso infatti di diventaredi Fabrick, anche per accelerare il processo di digitalizzazione del gruppo. Reale Group si affianca quindi al gruppo Sella, al management e a Mastercard nel capitale della fintech. Non sono stati divulgati i dettagl finanziari dell'accordo.Dopo l'integrazione da parte di Reale Mutua, Italiana Assicurazioni e Blue Assistance della piattaforma di gestione di incassi e pagamenti di Fabrick, laha portato anche una ricaduta per il target retail: per favorire la rateizzazione mensile dei premi delle compagnie assicurative al fine di renderli maggiormente accessibili è stato lanciato il, attraverso il quale si dà riscontro immediato alla richiesta del cliente di disporre di un pagamento mensilizzato del premio di polizza, semplificando la proposta e la distribuzione nelle agenzie assicurative."L'ingresso nel capitale della società conferma l'impegno nostro e di Fabrick nel consolidare unacon l'obiettivo di rendere i servizi finanziari e assicurativi sempre più accessibili e fruibili dai clienti", ha commentato, direttore generale Banca Reale e condirettore generale di Reale Mutua Assicurazioni."L'ingresso di Reale Group nel nostro azionariato è per noiperché testimonia il vantaggio concreto che traggono le realtà che scelgono di innovare attraverso l'Open Finance -, CEO e co-founder di Fabrick - Reale Group ha sperimentato concretamente quanto la collaborazione con un partner come Fabrick nella digitalizzazione di processi e servizi in ambito finanziario e assicurativo, grazie all'utilizzo di una piattaforma innovativa che combina l'open banking con servizi di incasso, pagamento e digital lending".