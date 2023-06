Future USA cauti. Banche centrali in focus

(Teleborsa) - Si muovono con cautela i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire una partenza debole per la borsa di Wall Street, tra poco.Il focus degli investitori si concentra sulle banche centrali, dopo che la, ha sottolineato che non ci sono segnali chiari che l'inflazione abbia raggiunto il picco. Sul fronte, invece, i dati macroeconomici deboli sui servizi, pubblicati negli USA, portano a scommettere su una pausa del ciclo rialzista dei tassi americani.Intanto, inla banca centrale ha sorpreso il mercato alzando i tassi di 25 punti base e segnalando nuovi rialzi in futuro.Nel frattempo, il contratto sul Dow30 lima lo 0,06%, mentre quello sullo S&P500 cede lo 0,05% ed il derivato sul Nasdaq 100 perde lo 005%.