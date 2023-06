Hello Group festeggia trimestre sopra attese

Hello

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,89%.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale annunciata dalla società cinese di social e intrattenimento online, superiore alle attese degli analisti, ed un outlook per il trimestre in corso convincente.Hello Group ha riportato un, nel secondo trimestre, di 2,36 yuan, superiore agli 1,85 yuan stimati dagli analisti. Isono stati pari a 2,82 miliardi anche in questo caso maggiori dei 2,69 miliardi attesi dal consensus.Quanto alla, Hello Group stima per il trimestre in corso ricavi compresi nel range 3-3,10 miliardi.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,27 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,747. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,8.