ILLA pubblica documento informativo per acquisizioni. Azioni riammesse in Borsa

ILLA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, harelativo all'avente ad oggetto l'acquisizione del ramo d'azienda "Giannini" e del ramo d'azienda "Aeternum" "La pubblicazione del documento informativo relativo a queste due importanti operazioni - afferma l'- costituisce un ulteriore edella nostra azienda. Stiamo portando a termine due acquisizioni fondamentali che porteranno ILLA verso un cammino di crescita basato su marchi importanti, rendendola meno vincolata a commesse di clienti terzi"."Due operazioni che ci consentono di, potendo vendere, come nel caso di Giannini, prodotti da cucina diversi dal pentolame in alluminio antiaderente come posate, piatti, bicchieri ed altri accessori per la tavola e per la cottura, e, nel caso di AETERNUM, estendere in prospettiva questo marchio anche ad altre tipologie di prodotto", ha aggiunto.Marziali ha spiegato che "la realizzazione di questo documento ha richiesto. Il risultato che ne consegue oggi è un documento di cui siamo molto soddisfatti e in cui si può leggere chiaramente l'effetto positivo che le due acquisizioni - per la cui realizzazione desidero ringraziare i dipendenti e tutto il team manageriale di ILLA, il board, gli altri organi societari, l'azionista Negma e gli altri azionisti– hanno sul bilancio proforma di ILLA".Dopo la comunicazione della società,ha comunicato che le azioni ILLA (ISIN IT0005536559) sono statequesta mattina dopo una sospensione lunga due mesi.