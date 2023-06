Innovazione, per gli under 35 il futuro è nell’AI

(Teleborsa) - Glinon temonocherappresenta per loro il primo motore dell’innovazione e il principale megatrend della transizione ecologica e digitale.E' la fotografia scattata dalla seconda edizione del Rapporto dell’Osservatorio su Innovazione e Digitale,promosso dapresentato oggi nel corso dello Young Innovators Business Forum, il grande evento dedicato all’innovazione e alle nuove generazioni.La manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo - spiega la nota - punta a mettere in luce, per voce di alcune delle maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e accademico, le principali sfide del nostro ecosistema paese con una panoramica sui principali indici di- lo sostiene il 20% di loro, contro il 10% degli italiani in generale - e questo segna un cambio di rotta rispetto alle generazioni precedenti che, al contrario, continuano a considerare dominanti altre tendenze come l’ecommerce - lo individua come megatrend del futuro il 10% degli italiani in generale contro il 3% degli under 35, gli smart places, quasi il 15% contro il 4% dei giovani, e l'entertainment, 15% contro il 12%.“Appare evidente una divergenza generazionale nelle aspettative e nelle rappresentazioni del futuro del mercato. Ciò che ha significato un ponte per il futuro negli ultimi anni, per gli under 35 è ormai un asset della vita quotidiana. Su tutti, l’ecommerce, ad oggi integrato nel ciclo di vita dei prodotti e surclassato dalle nuove frontiere tecnologiche e digitali”, commentaDirettore del ComitatoScientifico ANGI: E aggiunge,Presidente di ANGI: “Il potenziale dell’intelligenza artificiale è invece considerato ancora tutto da esplorare e offreUn altro aspetto particolarmente interessante:che non è solo una questione ambientale. Luesto è vero per il 51,7% del campione. Percentuale che si alza nettamente, evidenziando il cambio di sensibilità delle nuove generazioni, tra gli under 35: il 69,2% degli intervistati tra i 18 e i 34 anni, infatti, pensa che le donne siano poco o per nulla riconosciute nel mondo tech, mentre ritiene che lo siano abbastanza il 20,1% (contro il 33,8% del totale).