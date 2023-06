Italia, settore edile ancora in contrazione a maggio secondo indici PMI

(Teleborsa) - Ilha, secondo il rapporto S&P Global PMI, con una diminuzione della produzione in tutti e tre i sotto-settori monitorati dall'indagine. Laè rimasta il fattore principale alla base della riduzione dell'attività e ha continuato a scoraggiare le imprese dall'acquistare nuovi materiali. Il calo della domanda di fattori produttivi è stato tuttavia vantaggioso per le imprese, in quanto l'inflazione dei prezzi dei prezzi di acquisto ha continuato a diminuire e le difficoltà sul fronte dell'offerta si sono attenuate. Lae i costruttori hannoL'Indice HCOB PMI Settore Edile Italiano, che misura le variazioni su base mensile dell'attività totale del settore, è sceso a, in calo rispetto ai 49 di aprile e in linea con una flessione più marcata dell'attività. Maggio ha segnato il sesto mese consecutivo di contrazione della produzione.Ancora una volta,. L'ingegneria civile ha continuato a riportare i risultati peggiori, nonostante il ritmo del calo sia diminuito rispetto ad aprile. La flessione delle attività edile residenziale e non residenziale ha accelerato rispetto ad aprile."La debolezza del settore edile sta diventando più persistente - ha commentatopresso Hamburg Commercial Bank - Il valore di 47,9 dell'HCOB PMI per il settore edile italiano invia un segnale preoccupante. Rispetto al mese precedente, l’indice è sceso di poco più di un punto ed è stato in territorio di contrazione dallo scorso dicembre. Ci aspettiamo quindi che, che secondo l'ISTAT si è già indebolita fino a una crescita trimestrale dell'1,5% nel primo trimestre 2023,"."Sebbene l'umore nel settore edile sia generalmente cupo, l'ingegneria civile sembra essere particolarmente in difficoltà - ha aggiunto - Ciò è dovuto principalmente alla diminuzione della domanda di servizi edili statali e alladella Commissione europea".