Lavoro, Visco: "cruciale come si affronterà questione demografica"

(Teleborsa) -. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia,aprendo un workshop organizzato dall'istituzione assieme all'Istat, intitolato "Lo sguardo lungo: il dividendo demografico nell'analisi dell'economia italiana".







In Italia - ha aggiunto -". I miglioramenti sulla speranza di vita e sulle generali condizioni di salute degli ultimi decenni "sicuramente ci fanno concludere che si può lavorare bene anche oltre i 65 anni", ma persiste il problema di tassi di partecipazione al mercato più basso delle medie Ue di giovani e donne."È indubbio che i lavori usuranti si riducono e che c'è una capacità di utilizzare al meglio il progresso tecnico. Addirittura oggi ci poniamo il dubbio che forse" questo progresso, in particolare l'intelligenza artificiale "ci toglierà il lavoro. Non è mai successo e non succederà neanche questa volta - ha detto il governatore - però è evidente che viviamo di più, che viviamo meglio e che possiamo contribuire meglio al progresso del della nostra società". "Però è soprattutto necessario spingere, innalzare il tasso di partecipazione dei giovani e delle donne, che sapete essere troppo bassi entrambi nel confronto europeo.", ha detto ViscoInoltre, per contenere gli effetti negativi sul mercato del lavoro della dinamica demografica in atto "non si potrà prescindere nel breve e nel medio termine da un miglioramento del saldo migratorio", ha proseguito Visco. In particolare cercando di "ridurre decisamente il deflusso, e possibilmente operare per invertirlo, dei nostri connazionali che