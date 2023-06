Logistica, Kuehne+Nagel acquista la sudafricana Morgan Cargo

Kuehne+Nagel

(Teleborsa) -, uno dei principali fornitori di servizi logistici a livello mondiale, ha, uno dei principali spedizionieri sudafricani, britannici e kenioti specializzati nel trasporto e nella movimentazione di merci deperibili. Nel corso del 2022 l'azienda ha movimentato più di 40.000 tonnellate di trasporto aereo e più di 20.000 TEU di trasporto marittimo a livello globale, gestite da circa 450 esperti di logistica.L'acquisizione di Morgan Cargodi Kuehne+Nagel, migliorando al contempo la connettività per i clienti da e verso il Sudafrica, il Regno Unito e il Kenya."L'si collega chiaramente alla nostra Roadmap 2026 e rafforza il nostro impegno per il Medio Oriente e la regione africana - ha commentato Yngve Ruud, membro del CdA di Kuehne+Nagel e responsabile dell'area logistica - Siamo attivi in Africa da molti anni, ma questa acquisizione è un'aggiunta ideale alla nostra presenza regionale".Ladella transazione è prevista neled è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l'autorizzazione da parte delle competenti autorità di controllo delle fusioni.