Mobilità sostenibile: SACE e Wecity insieme

(Teleborsa) -insieme alancia oggi, un progetto dedicato alla promozione tra le persone di SACE di forme dialternative all’utilizzo dell’auto privata per gli spostamenti casa-ufficio. Wecity - spiega la nota - segna l’inizio di un percorso che vede come obiettivo lo sviluppo di un modello diche mette a sistema diverse modalità diper aumentare lacon l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e migliorare salute, sicurezza e benessere psicofisico delle persone.a, portiamo avanti ogni giorno con tutti i nostri stakeholder. - ha dichiaratoHead of Operations di SACE - La sostenibilità per noi di SACE è essenza stessa della strategia aziendale, una bussola che ci guida quotidianamente al fine di creare valore e benessere collettivo, agevolando la transizione ecologica del Paese anche grazie a progetti di mobilità sostenibile comeealizzatoFino al 4 novembre 2023, grazie alla app di Wecity disponibile per iOS e Android, tutte le persone del Gruppo SACE potranno partecipare a una vera e propria sfidacon i propri spostamenti casa-lavoro. La tecnologia Wecity, infatti, è in grado di monitorare i percorsi effettuati e il relativo impatto sulla CO2, riconoscendo i chilometri compiuti a piedi, in bici, monopattino o con i mezzi pubblici attraverso un algoritmo proprietario c. In questo modo, anche grazie alla gamification e alle premialità, le persone sono incentivate a fare sempre di più - ha aggiuntoEO di Wecity - L’obiettivo delle nostre iniziative è infatti quello di stimolare un cambio comportamentale di lungo periodo, un indirizzo che ben si sposa con l’attenzione che il Gruppo SACE ha messo da tempo nel percorso di riconversione e di sviluppo del proprio business, cercando di garantire al tempo stesso la sostenibilità economica e sociale”.