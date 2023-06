Montepino si è quotata su Euronext Access Paris

Montepino

Bankinter Investment

Euronext

(Teleborsa) -, società spagnola attiva nel settore immobiliare logistico,. La quotazione si è perfezionata mediante l'ammissione alle negoziazioni di 85.988.040 azioni. Il prezzo di riferimento è stato fissato in 11,07 euro per azione, per unadi mercato pari a circa 951,9 milioni di euro.Le attività di Montepino sonoValfondo Gestión, una società di gestione di investimenti immobiliari dedicata allo sviluppo, commercializzazione e gestione di asset immobiliari logistici, mentreforniscealla società.Montepino è proprietaria diattraverso i quali si concentra sullo sviluppo di magazzini logistici ubicati inper locazione da parte di operatori logistici, aziende di packaging, distributori dell'ultimo miglio o altre società che utilizzano gli asset per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti.Montepino mira attraverso la sua quotazione su Euronext ad aumentare la sua attività in diverse aree dellae del corridoio del, e ad espandere la sua attività aSi tratta della, la quinta quotazione internazionale su Euronext nel 2023 e la quarta quotazione di un emittente spagnolo su Euronext nel 2023.