Pirelli, nessuna lista presentata per nomina CdA

Pirelli

(Teleborsa) - Entro la scadenza del termine del 5 giugno 2023, "non è stata depositata dagli Azionisti di Pirelli alcuna lista" per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione all’ordine del giorno dell’Assemblea del 29 giugno 2023.Lo rende noto la stessaricordando che "per tenere in considerazione la tempistica del Procedimento Golden Power relativo al Rinnovo del Patto Parasociale sottoscritto in data 16 maggio 2022 da, fra gli altri, CNRC, Marco Polo International Italy, Camfin e Marco Tronchetti Provera, all’assemblea è proposto di esprimersi sul differimento della nomina del Consiglio (e della decisione sui successivi correlati punti all’ordine del giorno) a una successiva assemblea da tenersi presumibilmente entro il 31 luglio 2023, quando il Procedimento Golden Power sarà concluso".