Poco mossa la Borsa americana. Focus sui tassi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

energia

informatica

Amgen

Johnson & Johnson

Wal-Mart

Merck

Intel

3M

Nike

Boeing

Fortinet

Palo Alto Networks

Zscaler

Zoom Video Communications

Intel

Globalfoundries

Cognizant Technology Solutions

Marvell Technology

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.521 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.265 punti. In lieve ribasso il(-0,43%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,28%).Il focus degli investitori si concentra sulle banche centrali, dopo che la, ha sottolineato che non ci sono segnali chiari che l'inflazione abbia raggiunto il picco. Sul fronte, invece, i dati macroeconomici deboli sui servizi, pubblicati negli USA, portano a scommettere su una pausa del ciclo rialzista dei tassi americani.Intanto, inha sorpreso il mercato alzando i tassi di 25 punti base e segnalando nuovi rialzi in futuro.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,64%) e(-0,54%).del Dow Jones,(+1,75%),(+0,86%),(+0,66%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,63%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Tra i(+4,61%),(+4,40%),(+3,98%) e(+2,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,29 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,57%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,3 Mld $; preced. -64,2 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,49 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 238K unità; preced. 232K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. 0%).