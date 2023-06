Prysmian, al termine del "sell to cover" il leadership team avrà oltre il 2% del capitale

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha comunicato che a partire da ieri l'AD Valerio Battista e altri dirigenti con responsabilità strategiche e beneficiari del piano di incentivazione hanno avviato la. Le vendite avverranno secondo il meccanismo del sell to cover - e, quindi, mediante operazioni sul mercato - all'esclusivo fine diderivanti da tale assegnazione. Per quanto concerne l'AD, la vendita avrà ad oggetto parte delle 325.743 azioni assegnategli.Ildel gruppo - composto dall'AD Valerio Battista, dal Chief Operating Officer Massimo Battaini, dal Chief Financial Officer Pier Francesco Facchini e da altri senior manager - ha comunicato alla società la propria adesione alla proposta dell'AD di, calcolato sulla parte che sarà loro corrisposta in forma monetaria in ragione del conseguimento degli obiettivi di performance fissati, per l'esercizio 2022, dal piano MBO.Al termine del periodo di sell to cover previsto dal Piano Grow, ildi Prysmian, si legge in una nota. Queste azioni saranno acquistate sul mercato, previo conferimento di apposito mandato in curando a un intermediario finanziario."La decisione del leadership team del gruppo - spiega Battista - è coerente con l'attenzione che da sempre riserviamo alla. In questo momento, l'iniziativa dimostra anche il sostegno del management di Prysmian all'annuncio fatto dal CdA relativo alla designazione di Massimo Battaini quale prossimo candidato per il ruolo di CEO, in occasione del rinnovo del CdA previsto nel 2024".