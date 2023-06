RFI, a consorzio guidato da Webuild gara da 1,3 miliardi per linea Palermo-Catania-Messina

Webuild

(Teleborsa) -, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, haper la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Fiumetorto - Lercara (Lotto 1+2), parte integrante del nuovo, al consorzio di imprese composto da(capofila), Ghella, Seli Overseas e TunnelPro., con una(incluso il 5% della sua controllata Seli Overseas), guiderà il consorzio con Ghella (25% di quota totale, incluso il 10% della sua controllata TunnelPro). Per il nuovo lotto della linea ferroviaria, si stima la creazione diSi concludono così ledell'itinerario tra Palermo e Catania, confermando l'obiettivo di avviare i cantieri entro la fine dell'anno, si legge in una nota di RFI.Gli interventi consistono nella realizzazione di una, di cui circa 20 in galleria. Il progetto prevede anche la realizzazione della nuova stazione di Cerda, per il collegamento con l'interporto di Termini Imerese, e della fermata Valle del Torto, oltre che la riqualificazione e potenziamento della stazione di Lercara Diramazione che potenzierà i collegamenti con Agrigento.Per il completamento dell'opera è stato nominato comedi Governo Filippo Palazzo.Al termine dei lavori lungo tutto l'assesarà possibile muoversi tra le due città in(60' in meno rispetto all'attuale). Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste comunque già prima di tale data, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea.Sulla direttrice Palermo-Catania-Messina,- spiega in una nota - è ora impegnata nella realizzazione di 7 lotti, insieme ad altre imprese italiane: oltre al nuovo Lotto 1+2, sulla linea Palermo-Catania sta realizzando le tratte BicoccaCatenanuova e Nuova Enna-Dittaino, a cui si sono aggiunte di recente la Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna e la Lercara-Caltanissetta Xirbi, mentre sulla linea Messina-Catania, sta realizzando i lotti Taormina-Giampilieri e Fiumefreddo-Taormina/Letojanni. Nel complesso, la costruzione di questisi stima porterà alla creazione di, con il coinvolgimento da inizio lavori ad oggi di