Safilo in rally dopo rinnovo anticipato della licenza Kate Spade

(Teleborsa) - Giornata da protagonista a Piazza Affari per, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, dopo che ieri sera ha annunciato il, con estensione fino al 2031 rispetto alla scadenza naturale del 2026. Il titolo svetta sull'indice FTSE Italia Mid Cap nella seduta odierna."Si tratta di una notizia positiva, in quantodi Safilo (stimiamo che valga un 8-9% dei ricavi di gruppo) e in particolare è molto rilevante per il mercato americano", affermano gli analisti di, che ricordano anche come il portafoglio licenze di Safilo veda alcuni altri brand importanti in scadenza nei prossimi 2-3 anni, quali Boss e Tommy Hilfiger, "per i quali il rinnovo anticipato sarebbe altrettanto rilevante".Spicca il volo, che si attesta a 1,342 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,378 e successiva a quota 1,467. Supporto a 1,289.