Sciuker, Intermonte conferma Buy dopo acquisizioni grazie a sinergie

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. La revisione del giudizio arriva dopo che il gruppo campano ha sottoscritto contratti vincolanti perdell'intero capitale sociale di D&V Serramenti e Diquigiovanni (DQG), annunciando contestualmente ilin deWol Industries.Assumendo zero sinergie dalla transazione, gli analisti calcolano un EPS in crescita di circa l'11%, dopo aver tenuto conto degli oneri finanziari aggiuntivi su circa 40 milioni di euro di nuovo debito contratto per l'acquisizione. Tuttavia, ritengono che alcune sinergie possano essere raggiunte. Pertanto, stimano una"Dal nostro punto di vista, questeperché in linea con lanel segmento dei serramenti ed estendere la presenza sui mercati esteri - si legge nella ricerca di Intermonte - Aggiorneremo il nostro modello e la nostra valutazione non appena le due transazioni saranno finalizzate. Vale anche la pena sottolineare che le nostre attuali stime autonome per il 2024 sono più caute delle indicazioni del management".