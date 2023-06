Sessione debole per Wall Street, visore Apple non scalda il titolo

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo i guadagni della settimana scorsa, che termina con un calo dello 0,59% sul; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.274 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); sulla stessa linea, sulla parità l'(-0,18%).ha chiuso in ribasso, nonostante il produttore dell'iPhone abbia toccato brevemente i massimi storici all'inizio della seduta. La Big Tech hae il nuovo software alla conferenza annuale degli sviluppatori.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,58%) e(+0,45%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,71%),(-0,58%) e(-0,56%).del Dow Jones,(+1,75%),(+0,86%),(+0,66%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,44 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,39%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,61%),(+4,40%),(+3,98%) e(+2,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.Seduta negativa per, che scende del 4,29%.Sensibili perdite per, in calo del 3,86%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,57%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,3 Mld $; preced. -64,2 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,49 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 238K unità; preced. 232K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. 0%).