Tessile, Commissione UE detta linee guida per transizione verde e digitale

(Teleborsa) -ha pubblicato oggi le, nate dalla collaborazione dell'UE con gli attori del settore. Il documento definisceper rendere questo settoree per garantirne la sostenibilità, la resilienza e laAttraverso otto elementi, il percorso di transizione, tra cui la promozione di pratiche,, il sostegno alle per, accelerare la doppia transizione e. Sono comprese in quest'ambito anche azioni di r, la promozione delle dellalungo tutto l'arco della vita e le opportunità di formazione per i lavoratori qualificati.Il documento sottolinea la necessità di, utilizzare le politiche commerciali pere per far rispettare gli sLa Commissione invita tutte le parti interessate a contribuire all'attuazione del percorso di transizione, presentando gli impegni e proposte per sostenerlo. Oltre al tessile, Bruxelles ha già poubbplicaot le linee guida di transizione di altri settori come il turismo, l'economia sociale, la chimica e l'edilizia.