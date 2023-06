The Lifestyle Group, perdita da 1,12 milioni di euro nel 2022

The Lifestyle Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty, ha chiuso il 2022 con unconsolidato pari a 348 mila euro (519 mila euro nel 2021, -33%),consolidato negativo per 950 mila euro (negativo per 1,07 milioni nel 2021) e unconsolidato negativo pari a 1,12 milioni di euro (2,69 milioni nel 2021).Viene spiegato che i dati consolidati risentono essenzialmente della performance dell'emittente dal momento che i risultati della partecipata Wealty "non contribuiscono in maniera sostanziale e significativa" e che il calo dei ricavi è dovuto "all'implementazione del piano industriale che prevede una sostanziale chiusura nei confronti del mondo del franchising verso undi partecipazioni con preminente taglio finanziario".Ilconsolidato risulta essere negativo per 600 mila euro (negativo per 994 mila euro nell'esercizio precedente).Dopo che il 14 aprile 2023 l'Euronext Growth Advisor (EGA) Banca Finnat ha comunicato il recesso dal proprio incarico a valere dal 13 giugno 2023 per "il venir meno del rapporto di fiducia e dei presupposti per una prosecuzione del rapporto contrattuale in essere", The Lifestyle Group ha detto che "sonoal fine di sottoscrivere un mandato e di conseguenza".