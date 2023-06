Thor Industries rivede le stime, titolo brilla al Nyse

Thor Industries,

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,57%.A fare da assist al titolo contribuisce la revisione della guidance da parte del produttore di veicoli ricreazionali. Thor Industries stima ora, per l'esercizio in corso, un utile per azione compreso tra 5,80-6,50 dollari rispetto al range 5,50-6,50 dollari indicato in precedenza.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 85,93 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 81,95.