Unidata passa al segmento STAR. Brunetti: maggiori stimoli e investitori

(Teleborsa) -, dopo oltre tre anni di permanenza su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), è. "Questa è per noi di Unidata una giornata storica, il naturale e coerente approdo di un percorso iniziato nel 1985 con la costituzione della società e nel 2020 con la quotazione su Euronext Growth Milan", ha affermatodi Unidata."Il passaggio al mercato principale e in particolare al segmento Euronext STAR Milan, significa per noi il coronamento di un progetto che abbiamo costruito anno dopo anno e a cui ci siamo preparati a lungo - ha aggiunto - Crediamo che questo nuovo corso ci permetterà disia al mercato domestico, sia internazionale ede ci sarà da stimolo per puntare ad un futuro di eccellenza".Unidata opera nel mercato italiano offrendo servizi caratterizzanti l'attività di ISP (), come accesso a internet e hosting, nonchéattraverso il proprio data center e di telefonia vocale in tecnologia Voice over Internet Protocol (VoIP).Unidata porta aildi società quotate sul segmentoe rappresenta la ventiseiesima società che effettua un passaggio di mercato da Euronext Growth Milan a Euronext Milan e il quindicesimo passaggio al segmento Euronext STAR Milan e la settima ammissione sul mercato principale.