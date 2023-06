Visita lampo di Meloni in Tunisia: si cerca una mediazione tra FMI e presidente Saied

(Teleborsa) - Visita lampo della presidente del Consiglioin. In mattinata infatti incontrerà prima il Presidente tunisino,, e poi la premier,. Si discuterà del controllo deinel Mediterraneo e della grave emergenza economica e sociale della Tunisia, dove la democrazia è praticamente sospesa: infatti da quando il presidente Saied ha accentrato su di sé la gran parte dei poteri si parla sempre più apertamente di grave. Alle ultime elezioni l'opposizione ha boicottato il voto e l'affluenza è stata attorno all'11%.Laha descritto la situazione tunisina paragonandola a quella del, altro Paese non lontano dallainflazione a due cifre,oltre il 16%,è esploso ed economia che ristagna. A fronte di tutto questo, Saied ha più volte tentato di scaricare le colpe sui migranti subsahariani che fuggono da guerre e miseria. Ma sono molti ormai i tunisini che si accalcano con quei migranti sui barconi della speranza, in cerca di futuro in Europa. Ed è alto il pericolo che dal caos tunisino nasca una nuova ondata diIlsi è già detto pronto a stanziare aiuti per– una somma già probabilmente insufficiente a sedare la crisi – a determinate condizioni che però il presidente Saied ha più volte rifiutato: "non accettiamo diktat dall'estero che portano solo a un ulteriore impoverimento", ha dichiarato ad aprile.La visita di Meloni arriva dopo ilcon Saied della scorsa settimana. L'obiettivo dell'Italia è quello di sostenere Tunisi nel negoziato con il FMI, chiedendo in cambioe mano ferma sui flussi migratori. Sul piatto c'è l'idea di offrire due trance di finanziamenti internazionali, con l'appoggio dell'Unione europea: una subito, un'altra quando le riforme siano state messe in campo. In più, aiuti allo sviluppo, quote di ingressi legali per lavoro, investimenti, collaborazioni investigative, interventi nel campo energetico - con l'ipotesi di un nuovoche colleghi la Tunisia con l'Italia.Durante la visita ci si aspetta inoltre che la presidente Meloni torni anche sul “”, l'idea non nuova di trasformare l'Italia in un hub del gas europeo: iche già portano il metano algerino in Europa passano infatti per la Tunisia, che vuole la sua parte nel progetto. Un tema di cui la leader italiana ha già discusso a margine deldi Hiroshima, un paio di settimane fa con la presidente della Commissione Ue, direttrice del Fondo Monetario Internazionale.