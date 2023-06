Anima Holding, raccolta maggio positiva per 63 milioni

(Teleborsa) - Anima Holdg ha annunciato che lnel mese di maggio 2023, è stata, che porta a 418 milioni il totale dai inizio anno. Lecomplessivamente dal Gruppo ANIMA si attestano a(oltre 177 miliardi al 31 dicembre 2022)."In linea con quanto realizzato il mese scorso, a maggio la raccolta rimane in territorio positivo, seppur in un perdurante contesto di grande cautela e avversione al rischio", ha commentato, Amministratore Delegato di ANIMA Holding, aggiungendo "la rotazione degli investimenti verso soluzioni caratterizzate da un maggior peso della componente obbligazionaria, non solo governativa, ci riporta sempre più rapidamente verso un mix di portafoglio coerente con le esigenze e l’approccio agli investimenti della nostra tipologia di clientela".