Borse europee in rosso con dati macro deludenti. Giù anche Piazza Affari

(Teleborsa) -., che scontano un clima negativo di riflesso ad alcuni dati macroeconomici deludenti come quello sule la. Deludente anche il report dell'Istat sulNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,069. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.960,7 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 71,83 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +170 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,08%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,42%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,01%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,38%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,81%) e si attesta su 26.818 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 28.917 punti, ritracciando dello 0,76%.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,35%; come pure, leggermente negativo il(-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,81%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,76%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.di Milano,(+4,43%),(+1,59%),(+1,26%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.Tentenna, che cede l'1,20%.