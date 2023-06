Equita, fondo EQUITA Private Debt Fund II niveste su Pemberton

EQUITA

(Teleborsa) -, la principale investment bank indipendente italiana, annuncia il, avviando così il suo percorso di diversificazione geografica.Il fondo chiude con successo unin un importante. EPD II ha infatti affiancato, primario operatore di private debt pan-europeo, nel finanziamento di un fondo di private equity pan-europeo attraverso una linea di debito senior.L'azienda, fondata negli anni '60, è la, con circa 200 punti vendita. Il portafoglio prodotti comprende pane e panini, pasticceria, torte, snack (compresi i piatti pronti).e gestisce produzione – con un proprio stabilimento che produce circa 2 milioni di prodotti da forno a settimana – logistica, consegna e vendita dei propri prodotti al consumatore finale., Managing Partner e Responsabile Private Debt di EQUITA Capital SGR, ha affermato "siamo molto soddisfatti di questo primo investimento all’estero e di aver affiancato Pemberton nel finanziamento di una realtà di primario standing, leader nel settore alimentare in Germania. Il nostro obiettivo è crescere di dimensione e diventare un gestore di standing europeo, stabilendo una presenza diretta in Germania a partire dal nostro prossimo fondo di private debt".Ad oggi,(ovvero 183 milioni sui 237 milioni di euro raccolti), con 12 investimenti in portafoglio e un ticket medio superiore ai 15 milioni. A questo si aggiunge un’interessante pipeline di operazioni che include tre potenziali investimenti su cui il team di private debt di EQUITA sta lavorando in esclusiva, incluso un ulteriore investimento nel mercato tedesco. Tali investimenti dovrebbero consentire ad EPD II di completare la fase d’investimento del fondo entro la fine del 2023.