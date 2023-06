Gismondi 1754, ordini per oltre 1,5 milioni di dollari all'evento di Las Vegas

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, gruppo genovese che produce gioielli di altissima gamma quotato sull’Euronext Growth Milan, annuncia la conclusione della prestigiosa rassegna, evento mondiale che rappresenta l’apice dell’eleganza nel settore dei gioielli.Nel corso dell’evento, il Gruppo ha ottenuto un, raccogliendo, inclusi quelli del nuovo brand Vendorafa, entrato nel gruppo lo scorso aprile 2023. Nello specifico, Gismondi 1754 ha raccolto ordini per 1.360.000 dollari, mentreDal punto di vista del brand Gismondi 1754, è da sottolineare come questo riscontro arrivi da parte di unache rappresenta circa, a testimoniare la crescente attrattiva dei gioielli su un pubblico internazionale sempre più ampio. Per quanto riguarda Vendorafa, pur non avendo ancora potuto sviluppare nuove collezioni, sono stati registrati ordini per 198.000 dollari, a dimostrazione dell’incredibile fedeltà dei clienti storici, che si sono mostrati altamente interessati alle nuove collezioni in arrivo a settembre.Ildell’evento americano è stato, come ogni edizione, il "dove quest’anno, per la prima volta, il Gruppo aveva in concorso sia un gioiello Gismondi 1754, che un gioiello Vendorafa. Entrambi i brand sono arrivati in finale e hanno conquistato il, rispettivamente nelle categorie “Editor Choice” e “The People choice”. Un risultato di prestigio per entrambi i marchi, che conferma la tradizione molto positiva di Gismondi 1754 a Las Vegas, dove in 4 anni di partecipazione ha sempre raggiunto la finale, trionfando nelle edizioni 2022 e 2019.Alla prima prova come direttore artistico di Vendorafa,ha lasciato il segno aggiudicandosi il, con una collana della collezione Foglia.