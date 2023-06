Nusco sbarca negli Emirati Arabi con un nuovo showroom

Nusco

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia, il primo negli Emirati Arabi, a seguito di un, società attiva nell’esportazione e distribuzione delle eccellenze del “Made in Italy” negli Emirati Arabi.Con l’inaugurazione del, il Gruppo Nusco prosegue nel suodelineati in sede di IPO, volto al rafforzamento della rete commerciale e al consolidamento della presenza sul mercato di riferimento internazionale.Lo spazio espositivo di Dubai, di circa 100 mq, è situato, nella zona occidentale della città, presso l’edificio esclusivo Dana Al Garhoud.