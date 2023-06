Safilo continua a salire in Borsa dopo accordo con Etro

Safilo

(Teleborsa) -il titolo, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, dopo il rally della giornata di ieri innescato dal rinnovo anticipato della licenza Kate Spade. A spingere gli acquisti è anche oggi un, siglato in questo caso con(brand del lusso italiano controllato dal fondo L Catterton) per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear firmate Etro."Vediamo la notizia positiva per il titolo, anche se di", scrivono gli analisti di, che sottolineano come l'accordo avrà durata decennale, con il lancio della prima collezione previsto per la P/E 2024, consentendo ai due gruppi di sviluppare un(ipotizziamo alcuni punti percentuali dei ricavi di gruppo nel medio termine)".Buona la performance di, che si attesta a 1,345 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1,364 e successiva a 1,398. Supporto a 1,33.