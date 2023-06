Spindox, progetto DESIGN-IT ammesso a finanziamenti PNRR

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT destinati all’innovazione digitale delle imprese,da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italynell’ambito della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa).Il progetto in questione vedee coinvolge. Il totale dell’investimento dei quattro partner è pari a quasi 5,4 milioni di eur, cui corrispondedi cui 1,6 milioni a fondo perduto per Spindox. Tale contributo servirà adi supporto alle decisioni con largo impiego di tecniche diha come obiettivo principale lo sviluppo di una piattaforma di supporto alle decisioni chemolteplici tecniche died applichi il, per aumentare le capacità degli operatori di prendere decisioni complesse. Al contempo la piattaforma consentirà agli utenti di progettare e generare nuove applicazioni basate sull'intelligenza artificiale con un approccio zero-code, senza essere esperti di sviluppo software.In particolare, la piattaforma permetterà die, con particolare attenzione alla collaborazione uomo-macchina in contesti caratterizzati da forte automazione. Il contesto ideale per testare la piattaforma è quello della robotica, dove la piena automazione non è sempre raggiungibile e progettisti/operatori devono interfacciarsi continuamente con macchinari e robot: la piattaforma garantirebbe la continua e proficua interazione dell’intelligenza e creatività umane con la precisione, affidabilità e potenza della robotica, tramite la disponibilità di gemelli digitali a più livelli e di servizi di ottimizzazione e previsione basati su intelligenza artificiale.