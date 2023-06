Standard Ethics lancia indice di sostenibilità su settore moda e lusso

Adidas

Burberry

Brunello Cucinelli

Richemont

H&M

Hugo Boss

Moncler

Next

Puma

Tod's

Capri Holdings

Hermès

JD Sports Fashion

LVMH

Swatch

Salvatore Ferragamo

Ermenegildo Zegna

Kering

Inditex

(Teleborsa) -, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, ha pubblicato lo, il nuovo indice di sostenibilità sul settore della moda e del lusso composto dallecon maggiore capitalizzazione. L'indice sarà calcolato alla chiusura del mercato il 7 giugno 2023 e diventerà effettivo dal 8 giugno 2023. Sarà rivisto annualmente a marzo e a settembre.Nel complesso, gli analisti rilevano unasulle informazioni ambientali e su gran parte delle politiche ESG richieste da ONU, OCSE e UE. Sono presenti politiche ambientali con obiettivi allineati alle raccomandazioni internazionali e sono diffuse buone pratiche e policy per il controllo della filiera, il rispetto dei diritti umani e delle comunità locali. Solo un 5% delle costituenti ha ricevuto un Not Sustainable Grade, mentre il 45% ha un Not Fully Sustainable Grade ed il 50% ha un Sustainable Grade.Nonostante i continui e positivi progressi, sussistono. La parte ambientale (E) appare la più comunicata, ma esistono margini di miglioramento soprattutto nella fase produttiva laddove sia presente una. La parta sociale (S) è trattata da varie tipologie di policy ma l'aspetto dei controlli è in alcuni casi trascurato. L'impianto della governance della sostenibilità (G) appare l'area con i maggiori margini di implementazione: tra i vari aspetti si notanosia in termini di indipendenza dalla proprietà sia di parità di genere. Il percorso per un equilibrio di genere nei CdA appare completato soltanto in 6 società su 20 (30%).I migliori giudizi (rating EE, quindi Sustainable) sono per, seguite nella fascia EE- (anch'essa Sustainable) da, Prada e. Un gradino sotto (E+, fascia Not Fully Sustainable) ci sono. Ancora più giù (E, Not Fully Sustainable) si piazzano. Negativo (E-, Not Sustainable) il giudizio su