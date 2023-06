Tokyo in ribasso. Deboli le borse cinesi dopo dati export

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prevale la cautela sui mercati asiatici ed alla borsa di, dove ilcontinua la seduta in ribasso dell'1,33%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità, che sconta i pessimi dati sul commercio cinese.Positivo(+1,17%); sui livelli della vigilia(+0,17%).Consolida i livelli della vigilia(+0,17%); sulla stessa tendenza, sulla parità(-0,01%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,36%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,1%.Il rendimento dell'tratta 0,42%, mentre il rendimento delè pari 2,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0%)01:50: Partite correnti (atteso 2.947 Mld ¥; preced. 2.278,1 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,2%; preced. -3,6%).