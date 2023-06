Violenza sulle donne, le novità: da distanza minima a tempi più stringenti

(Teleborsa) -di default salvo diversa valutazione dei giudice e previo consenso dell'indagato; distanza minima dalla vittima ditermini stringenti sia per la valutazione del rischio e l'eventuale richiesta di applicazione delle misure cautelari da parte del Pm e sia il per giudice nell'emanazione della decisione delle misure cautelari, ammonimento e convocazione in questura anche senza bisogno di denuncia da parte delle donne. Sono alcune delle misure, secondo indiscrezioni, che saranno presentate neli contro la violenza alle donne e quella domestica.Saranno anche introdotti criteri di assegnazione dei procedimenti in modo da favorire unaInoltre, i reati verranno inseriti nell'elenco di quelli considerati prioritari per la trattazione dei processi.ln particolare, disegno di legge rafforza diverse misure in materia di violenza di genere e violenza domestica. Come ha annunciato la ministra Eugenia Roccella, arriva la stretta del Governo che interviene sulle misure cautelari e di prevenzione.Innanzitutto, l'articolo 9 relativo all'arresto in flagranza prevede che anche i video o le foto possano essere utilizzati come prova per far scattare l'arresto in flagranza differita. E ancora, tra le novità, si prevede une più veloce per le misure cautelari, procedimenti per i quali viene disposta la "priorità", disponendo che i pm decidano "con urgenza".