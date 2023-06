Wall Street cauta in attesa della Fed e possibile pausa a rialzo tassi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -in attesa dei dati sull'inflazione e delladella prossima settimana. Gli analisti si attendono che nella riunione di giugno arrivi una segnale di rallentamento del ritmo dei rialzi, possibilmente con una pausa nei rialzi e con l'indicazione di un possibile ulteriore intervento a fine luglio, seguito da un periodo di tassi fermi."La riunione del FOMC di giugno dovrebbe concludersi con tassi fermi a 5,25%, ma segnalare anche che, probabilmente, ci sarà, che dovrebbe durare per il resto del 2023 - sostengono gli analisti di- Il focus a questa riunione sarà sull’aggiornamento delle previsioni macro e del grafico a punti".A sostenere il sentiment ci sono le parole del segretario al Tesoro USA,, che ha dichiarato in un'intervista di vedere segni di allentamento del mercato del lavoro e un percorso per ridurre l'inflazione.Sul è aumentato il deficit commerciale americano nel mese di aprile 2023, mentre sono risultate ancora in diminuzione le domande di mutuo.Tra i, occhi puntati su, dopo che Wells Fargo ha aumentato il prezzo obiettivo del titolo a 500 dollari da 400 per azione (il più alto di Wall Street) e su, che ha firmato un accordo pluriennale con Panasonic Energy per fornire operazioni per la sua struttura in Nevada.Tra i titoli che hanno annunciato ici sono, che ha registrato un margine lordo in peggioramento nel terzo trimestre, e, che ha riportato risultati del terzo trimestre migliori del previsto.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,22%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 4.297 punti. In frazionale progresso il(+0,49%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,4%).