Acqua, martedì 20 giugno a Roma corso di formazione ENEA-ARERA per giornalisti

(Teleborsa) -a Romaorganizzano, in collaborazione con l’, il corso di formazione professionale continua dal titolo “” (Esperienza Europa - David Sassoli, Piazza Venezia 6, ore 9-14). Si tratta di un approfondimento con i protagonisti del settore anche alla luce dei recenti eventi in Romagna, del decreto siccità e del nuovo Regolamento UE per il riutilizzo delle acque in agricoltura, che entrerà in vigore il 26 giugno.Il, che dà diritto a 5 crediti, si svolgerà solo in presenza; le iscrizioni, possibili esclusivamente sulla piattaforma della Formazione Giornalisti, si chiudono lunedì 19 giugno.In apertura, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,, direttore del Parlamento europeo in Italia,, presidente ENEA, e, presidente ARERA. A seguire una prima sessione con gli interventi di, componente ARERA e presidente dell’Associazione delle Authority dell’acqua europee (WAREG),, direttore generale di Utilitalia, e diversi europarlamentari.Alla seconda sessione intervengono, responsabile Divisione ENEA Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli,direttore Divisione Ambiente ARERA,, responsabile Laboratorio ENEA Tecnologie per l’uso e gestione efficiente di acqua e reflui,, responsabile Divisione ENEA Modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali, ed, presidente EWA Fondazione Earth and Water Agenda.Allapartecipano tre ricercatori ENEA: Daniele Pizzichini del Laboratorio Bioprocessi e bioprodotti, Luigi Sciubba e Michela Langone del Laboratorio Tecnologie per la gestione efficiente dell’acqua e dei reflui. Moderano Cristina Corazza (ENEA) e Sandro Staffolani (ARERA). Ai partecipanti verranno distribuiti, tra cui la copia cartacea dell’ultimo numero del magazine ENEA Energia Ambiente e Innovazione dedicato all’acqua.