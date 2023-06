Appalti, nel 2022 balzo affidamenti. Busia: in Codice deroghe e scorciatoie "rischiose"

(Teleborsa) - Nel 2022 il valore complessivo degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro è stato dia fronte dei quasion un incremento del 39,5% rispetto al 2021 (+82,1 miliardi di euro) e del 56,2% rispetto al 2020 (+104,2 miliardi di euro), quando il valore degli appalti si era attestato suIl balzo in avanti del 2022 è dovuto in buona parte agli appalti finanziati dalle consistenti risorse stanziate con il Pnrr. La crescita riguarda per lo più il settore dei lavori, per un valore nel 2022 di 108 miliardi di euro complessivi, rispetto ai circa 45 miliardi di euro del 2021. I servizi e le forniture guadagnano progressivamente centralità e rappresentano l'ambito complessivamente più dinamico e aperto all'innovazione.È quanto emerge dalla relazione annual, illustrata dal presidente Giuseppe Busia. Il dato complessivo di crescita rappresenta il massimo della serie storica degliSul nuovo: troppe eccezioni e scorciatoie pericolose. "La deroga - ha sottolineato -enza aprire a rischi ulteriori". Ora che con la digitalizzazione è possibile ottenere «rilevantissime semplificazioni, accrescendo anche trasparenza e concorrenza, sorprende che per velocizzare le procedure si ricorra a.Tra queste, l’innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti o l’eliminazione di avvisi e bandi per i lavori fino a cinque milioni di euro". "Nei contratti pubblici non basta fate presto ma occorre fare bene", ha aggiunto.Il nuovo Codice - ha sottolineato ancora Busia - ha eliminato il divieto del cosiddetto subappalto a cascata.é, in ogni passaggio da un contraente a quello successivo, una progressiva riduzione del prezzo della prestazione. E questa necessariamente si scarica o sulla minore qualità delle opere, o sulle deteriori condizioni di lavoro del personale impiegato. Quando il ricorso al subappalto non è giustificato dalla specificità delle prestazioni da realizzare, mentre può risultare vantaggioso per il primo aggiudicatario, si rivela il più delle volte poco conveniente per la stazione appaltante, per i lavoratori e per le stesse imprese subappaltatrici, che vedono via via compressi i propri margini di profitto, rispetto a quanto avrebbero ottenuto come aggiudicatarie dirette".Ponte dello Stretto: "Nel dl rileviamo uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata, a danno del pubblico, sul quale finisce per essere trasferita la maggior parte dei rischi", ha detto Busia che ha definitola rinegoziazione in corso sul Pnrr che deve essere "deve essere terreno condiviso, sottratto alla dialettica politica di corto respiro"."Occorre riconoscere - ha sottolineato il Presidente Anac - che, mentre le diverse riforme previste dal Piano sono indispensabili ed esigono un rapido completamento, non tutti gli investimenti hanno la medesima urgenza. Per questo possono essere utilmente spostati su altri finanziamenti europei,