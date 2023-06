CY4GATE sigla accordo sinergico con DeepCyber

CY4GATE,

(Teleborsa) -società attiva nel mercato della cyber intelligence e security con un diversificato offering di tecnologie proprietarie, e, società italiana che offre soluzioni, tecnologie, knowledge as a services nel settore Cyber Threat Intelligence, Protection e Antifraud, hanno siglato un accordo strategico in cui DeepCyber fornirà il proprio supporto in termini di tecnologie e know how nella cyber threat intelligence che Cy4Gate integrerà in ottica di ulteriore rafforzamento della propria business line di cyber security.La partnership tra le due realtà italiane - spiega una nota - porterà a sviluppare soluzioni che troveranno naturale impiego in contesti in cui emerga l’esigenza di elevare le capacità di analisi, detection & response al fine di rispondere in maniera idonea alle diversificate esigenze dei rispettivi clienti.L’accordo darà dunque vita ad una collaborazione in ambito cyber threat intelligence ad integrazione e consolidamento di un ventaglio di offerta mirato al settore cyber security in Italia e all’estero.