Emilia-Romagna, al via Fondo Garanzia per imprese colpite da alluvione

(Teleborsa) - Da oggi e fino al 31 dicembre 2023, le imprese colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna potranno presentare domanda per l'accesso al Fondo di garanzia, che porta misure per sostenere la ripresa delle PMI dopo gli eventi catastrofici che si sono verificati dal 1 maggio scorso. Lo annuncia il Ministero delle imprese e del Made in Itali (MIMIT), ricordando che il Fondo, gestito da Mediocredito Centrale, prevede la gratuità dell’intervento e l'incremento delle percentuali di copertura.In particolare l’art 9 del decreto legge del 1 giugno 2023, cd DL Alluvione Emilia-Romagna, stabilisce: l’esonero dal pagamento delle commissioni “una tantum” per l’acceso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite; nel caso di Garanzia diretta l’innalzamento all’80% per tutte le operazioni elevabile fino al 90% nel caso di domande presentate sul “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina"; nel caso di riassicurazione, la copertura incrementata fino al 90% sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all’80%, elevabile fino al 100% nel caso di domande presentate sul citato “Quadro temporaneo” a condizione che la garanzia rilasciata dai confidi non superi il 90% e preveda il pagamento di un premio che tenga conto dei soli costi amministrativi.