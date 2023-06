InvestEU, FEI e Azimut Investments: nuovo fondo di senior private debt per azione per il clima in Italia

(Teleborsa) - Il(FEI), sostenuto dal programma InvestEU, ha annunciato il proprio impegno percome anchor investor al primo closing del. Il fondo sarà gestito da un team specializzato all'interno di Azimut Investments SA e ha come obiettivo una dimensione massima di 500 milioni di euro entro il 2024.Il fondo è classificato come "" ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), l'atto normativo dell'Unione europea inteso a migliorare la trasparenza per gli operatori finanziari in materia di sostenibilità. I fondi che si qualificano come articolo 8 sono fondi che promuovono determinate caratteristiche ambientali e/o sociali specificamente individuate.Ilsarà lanciato entro ildel 2023 e fornirà alle imprese italiane, principalmente PMI e aziende a piccola e media capitalizzazione, debito a medio e lungo termine per finanziare glie i. Azimut Diversified Corporate Credit si propone di offrire agli investitori rendimenti costanti e una diversificazione del rischio grazie a un portafoglio che comprende almeno 50 società.Ladel fondo rispecchia sia le priorità di InvestEU che quelle del FEI. Il fondo intende infatti promuovere e migliorare gli aspetti ambientali e sociali delle imprese beneficiarie, con riferimento a, transizione verso un'economia circolare, contributo alla parità di genere oppure di sviluppo delle. Inoltre, almeno il 30% degli investimenti sottostanti sarà destinato all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale e oltre il 40% del comitato per gli investimenti del fondo sarà composto da donne.Oltre a ciò, per incentivare gli, la commissione di performance del fondo sarà legata a due(e relativi target): la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette - misurate da una riduzione media del 5% delle emissioni di carbonio e gas a effetto serra all'anno -, e l'impegno continuo verso la parità di genere - quantificata da undi genere del 5% massimo -, in linea con la direttiva sulla trasparenza dellerecentemente approvata dal Parlamento europeo.La Presidente del FEI,, ha dichiarato: "Partecipiamo con grande piacere come investitore principale in Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8, un fondo che si concentra su alcune delle priorità fondamentali del FEI e di InvestEU, tra cui la sostenibilità e l'inclusione di genere.", Commissario europeo per l'Economia, ha commentato: "InvestEU svolge un ruolo essenziale nel facilitare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, e quindi nel consentire loro di innovare, espandersi e creare posti di lavoro. Il fatto che grazie a questo accordo potremo aiutare le imprese a dispiegare tutto il loro potenziale in questo senso, contribuendo così alla transizione verde dell'Italia, è per noi motivo di grande soddisfazione.", Amministratore Delegato di Azimut e Responsabile globale dell'asset management & Fintech, ha commentato: “Azimut consolida la sua leadership nel fornire soluzioni di finanza alternativa a supporto delle necessità delle PMI in Italia, tramite innovative strategie di investimento nel mercato del private debt. Siamo lieti che un investitore istituzionale del calibro del Fondo europeo per gli investimenti abbia deciso di sostenere uno dei primi fondi di credito diversificati destinato alle PMI italiane con un profilo ESG promosso da un gestore patrimoniale indipendente."