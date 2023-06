Societe Generale cede asset in quattro paesi africani

Société Générale

(Teleborsa) -, la terza più grande banca francese quotata in Borsa, ha siglatoper lain Congo e Guinea Equatoriale a Vista Group, e delle sue filiali in Mauritania e Ciad a Coris Group.Questiprevedono la cessione totale delle azioni del gruppo nelle sue filiali africane locali: Société Générale Congo, Société Générale de Banques en Guinée Équatoriale, Société Générale Mauritanie e Société Générale Tchad, attualmente 93,5%, 57,2%, 95,5% e 67,8 % rispettivamente di proprietà di Societe Generale.Tali cessioni avranno undi circa 5 bps sulratio del gruppo alla loro data di perfezionamento, si legge in una nota. L'operazione rappresenta la prima mossa significativa del nuovo CEO Slawomir Krupa."L'Africa è una geografia con potenzialità di crescita, dove il gruppo ha costruito una presenza storica e, in sinergia con le altre realtà del gruppo e con una dimensione critica che consenta una soddisfacente e contributo sostenibile alla creazione di valore", viene sottolineato.