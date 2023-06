Taiwan: ministero Difesa denuncia incursione di 37 aerei militari cinesi

(Teleborsa) - La maxi incursione è iniziata alle 5 del mattino, ora locale (le 23 di mercoledì in Italia).ha fatto sapere di aver attivato i suoi sistemi di difesa dopo aver segnalatodell'isola, alcuni dei quali sono finiti nel Pacifico occidentale. Stamattina, riferisce il ministero della Difesa, riferendo l'ultima incursione di massa delle forze aeree dell'Esercito popolare di liberazione, sono stati rilevati 37 aerei militari cinesi, inclusi caccia J-11 e J-16 e bombardieri H-6 con capacità nucleare, nell'angolo di sud-ovest della sua Adiz. La Cina considera Taiwan come una parte "inalienabile" del suo territorio.Nel dettaglioe "hanno attraversato il Pacifico occidentale per eseguire sorveglianza aerea e addestramento alla navigazione a lunga distanza", ha precisato ilche, in risposta, "ha inviato i suoi aerei e le sue navi e ha attivato i sistemi missilistici terrestri" per seguire da vicino la situazione.Ieri,proprio sul Pacifico occidentale, dopo i voli eseguiti martedì sul mar del Giappone e sul mar Cinese orientale, suscitando timori a Seul e a Tokyo.La Cina considera Taiwan come una parte "inalienabile" del suo territorio e la questione dell'isola è diventata uno dei motivi di rinnovata(l'ambasciata Usa de facto a Taipei) ha ribadito lunedì ai media locali che gli Stati Uniti hanno un interesse duraturo nel preservare la stabilità nello Stretto di Taiwan e che l'isola continuerà a ricevere armi da Washington, una delle cause di costante attrito nei legami sino-americani.Sabato scorso, unaè arrivata a un passo dalla collisione, a poco più di 100 metri dal, impegnato in un'attività congiunta Canada-Usa sulla libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Taiwan. Secondo una ricostruzione dei fatti, l'unità cinese ha fatto rotta per tagliare la prua del cacciatorpediniere Usa il cui equipaggio ha consigliato via radio di cambiare rotta per evitare la collisione. Ilha definito la mossa poco professionale e l'incidente "chiaramente istigato dai cinesi. Il fatto che questo fosse stato annunciato alla radio prima di farlo, ha indicato chiaramente che era intenzionale".