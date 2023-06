Tokyo in frazionale ribasso. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, mentre è misto il panorama del resto dell'Asia. Il listino giapponese non è riuscito a beneficiare del dato giunto dal PIL che nel primo trimestre 2023 è cresciuto più velocemente di quanto inizialmente previsto.A pesare sulla piazza nipponica è stata soprattutto la performance di Wall Street dove gli investitori si sono mossi ancora una volta con cautela in attesa dei dati sull'inflazione e della riunione della Federal Reserve della prossima settimana.L'indice giapponesechiude la seduta con un calo dello 0,78%; sulla stessa linea, debole, che continua la giornata sotto la parità.Leggermente negativo(-0,23%); come pure, in lieve ribasso(-0,6%).In moderato rialzo(+0,22%); in frazionale calo(-0,33%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,17%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,44%, mentre il rendimento delscambia 2,71%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,1%)01:50: Partite correnti (atteso 1.663,8 Mld ¥; preced. 2.278,1 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,2%; preced. -3,6%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -432,4 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -3,9%).