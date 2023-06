Borsa di Tokyo in rally. Asia positiva dopo dati inflazione Cina

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo l'uscita di alcunie sulle attese relative alledelle banche centrali mondiali. I dati di ieri sui, peggiori delle attese, hanno rinforzato la schiera di coloro che attendononel ciclo di aumenti dei tassi di interesse, mentre i, usciti stamattina, fanno presupporreChiude in forte rialzo la Borsa di Tokyo, con ilche sale dell'1,93%, mentre il Topix è aumentato dell'1,6%. Sulla stessa scia anche la piazza di(+1,17%).In frazionale rialzo le borse cinesi, con Shanghai che segna un +0,32% eche continua la giornata a +0,35%. Meglio la provincia diche guadagna lo 0,92%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, protesa in avanti(+0,81%), mentre appaiono quasi piatte, tutte a cavallo della parità. In controtendenzaPressoché invariata(-0,06%); guadagni frazionali per(+0,33%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,34%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,17%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%.Il rendimento dell'tratta 0,44%, mentre il rendimento delè pari 2,7%.