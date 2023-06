BTP Valore, collocamento chiude con ordini record per oltre 18,1 miliardi

(Teleborsa) -, segnando unrispetto ai suo predecessori. Il MEF ha infatti annunciato i risultai preliminari alla chiusura del collocamento sul MOT, alle ore 13 di oggi 9 giugno, indicando che la raccolta ha raggiunto unSi tratta delin termini disottoscritto - sottolinea il Tesoro - ma anche perregistrati (654.675), in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente rivolto il BTP Valore.Il MEF ha confermato che i titolo, che ha data di godimento 13 giugno 2023 e scadenza 13 giugno 2027, presentaper il 1° e 2° annoper il 3° e 4° anno. Sono dunque confermati i tassi minimi annunciati il 1° giugno scorso. Ai sottoscrittori che manterranno il titolo di Stato per tutta la durata dei 4 anni verrà garantito anche unPertanto il rendimento effettivo a scadenza, secondo i calcoli degli esperti di Intesa Sanpaolo, sarà del 3,625%, offrendo un extra-rendimento di circa 23pb sul rendimento del BTP nominale di pari scadenza pari al 3,39% (chiusura del 2 giugno), mentre il premio fedeltà porta un ulteriore extra-rendimento annuo medio di 12,5pb.L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo ed Unicredit ed il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Sella Holding.