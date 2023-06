CDP, ok CdA a nuova offerta per rete TIM con Macquarie

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha dato il via libera alla presentazione di una nuova offerta non vincolante da parte di CDP Equity, congiuntamente a Macquarie Asset Management, per l’acquisto della costituenda NetCo di, che ricomprenderà la rete infrastrutturale e la partecipazione in Sparkle.Il termine di validità dell’offerta è fissato al 30 luglio 2023.Lo scorso maggioaveva precisato che CDP non si sarebbe ritirata dalla gara per la Netco di TIM: "CDP sta ancora rivedendo la sua offerta con Macquarie", aveva affermato l'AD in un'intervista a BloombergTV da New York durante un giro di incontri con gli investitori."Ora stiamo lavorando all'offerta. Abbiamo ricevuto la lettera di Telecom Italia che ci chiedeva chiarimenti sulla nostra offerta e insieme a Macquaire stiamo preparando una risposta a questa lettera" - aveva aggiunto Scannapieco -. "Stiamo spiegando alcuni elementi tecnici sulla nostra offerta e non posso dire che offriremo di più. Chiaramente noi pensiamo che la nostra offerta come anche probabilmente quella di Kkr produrranno beneficio all'azienda".