eVISO annuncia dati consumi clientela diretta e reseller

eVISO

(Teleborsa) -, società digitale quotata all’EGM, rende noto i, relativi ai volumi di consumo annuo del parco utenti di energia elettrica abbinato ad eVISO nel mese di giugno 2023.Tali dati evidenziano unagestiti da eVISO sia in termini disia di. In particolare, si evidenzia che: i volumi di consumo delladi eVISO sono pari a, massimo storico per eVISO, in crescita del 16% rispetto ai volumi di giugno 2022 pari a 230 GWh; i volumi di consumo annuo dell’attualeabbinati ad eVISO nel mese di giugno 2023 sono pari ache rappresenta il massimo storico per eVISO, in crescita del 41% rispetto ai volumi di giugno 2022 pari a 400 GWh.