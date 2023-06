Francesco Semprini nel management italiano di Mcs Air Cargo

(Teleborsa) - Francesco Semprini, già country manager della compagnia aerea Air Bridge Cargo e attuale commercial manager di Cismat, entrerà a far parte management italiano di, la neonata compagnia aerea del gruppo Mediterranean Shipping Company.Semprini dovrebbe assumere il ruolo di responsabile commerciale del business aereo presso la società Le Navi di Genova, agente generale Msc in Italia, e farà riferimento al top management della compagnia aerea composto da Anders Matikka, Antonin Dumay e Martin Rim. La nomina di Semprini potrebbe preludere a uno sbarco a Malpensa.Msc Air Cargo sta operando con un aeromobile Boeing 777-200 Freighter preso in consegna a fine 2022 con la formula del noleggio a lungo termine da Atlas Air Worlwide, me entro fine di quest’anno riceverà altri tre aerei Boeing 777-200 Freighter.